Летевший из Минвод в Тель-Авив самолет совершил аварийную посадку
Вылетевший из Минвод в Тель-Авив самолет экстренно вернули обратно
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Вечером в воскресенье, 19 октября, самолет, следовавший из Минеральных Вод в Тель-Авив, был вынужден совершить аварийную посадку, сообщает источник телеканала РЕН ТВ.
В аэропорту Минеральных Вод не зафиксировано ни погибших, ни пострадавших. Всех пассажиров разместили в здании терминала.
Согласно предварительным данным, самолет аварийно приземлился из-за трещины в иллюминаторе в носовой части.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Италии из-за взрыва.