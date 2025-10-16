Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Италии из-за взрыва

Пассажирский самолет, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха в Рим, совершил экстренную посадку в Неаполе. Причиной инцидента стали сообщения о хлопке и задымлении в грузовом отсеке воздушного судна. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

На борту лайнера в момент происшествия находились пассажиры, сопровождавшие итальянскую правительственную делегацию с недавнего «саммита мира». По их словам, в багажном отделении раздался подозрительный хлопок, после чего появился дым. Экипаж принял решение о немедленной посадке по соображениям безопасности.

Представители авиаперевозчика подтвердили факт вынужденного приземления из-за технической неисправности, однако опровергли информацию о возгорании или задымлении. По их заверениям, все пассажиры благополучно покинули борт, а судно прошло тщательный технический осмотр. Власти начали проверку для установления точных причин инцидента.

Ранее самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии из-за трещины в лобовом стекле.