Летевший из Москвы в Анадырь самолет с 325 пассажирами экстренно посадили на Камчатке

Самолет, выполнявший рейс Москва-Анадырь, был вынужден приземлиться в Елизово на Камчатке из-за неблагоприятных погодных условий в Чукотском автономном округе, как сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки.

Дальневосточная транспортная прокуратура в пятницу проинформировала, что рейс авиакомпании «Россия», запланированный на вылет из Анадыря в Москву, будет перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий на Чукотке. На данный момент 325 пассажиров ожидают отправления.

«Рейс 6865 Москва — Анадырь ушел на запасной аэродром аэропорта Елизово», — говорится в сообщении.

Онлайн-табло аэропорта Анадыря информирует, что рейс 6865 из Москвы ожидается в 10.00 местного времени (01.00 мск), 10 ноября.

В сообщении авиакомпании «АТА Чукотки» сообщается, что обратный рейс в Москву также задержан из-за неблагоприятных погодных условий в Анадыре. Дополнительная информация о рейсе будет предоставлена не позднее 10 ноября.