Летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург SSJ-100 совершил аварийную посадку

Воздушное судно «Сухой Суперджет-100», следовавшее по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург, было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту прибытия. Об этом сообщает телеканал «112» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что воздушное судно принадлежит российской авиакомпании «Азимут».

Предварительная причина аварийной посадки самолета – технические проблемы с двигателем. В настоящее время ведется осмотр воздушного судна. О пострадавших в ходе инцидента не уточняется.

Информации о произошедшем от официальных источников пока не поступало. Подробности инцидента уточняются.