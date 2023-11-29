Украинский беспилотник самолетного типа, летевший на Москву, был сбит возле деревни Борисовка под Подольском, сообщил врио главы городского округа Григорий Артамонов.

По предварительным данным, уточнил он, разрушений и пострадавших в результате падения обломков БПЛА нет. На месте сейчас работают экстренные службы.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Подольск подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Григорий Артамонов призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что утром в среду была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку по объектам на территории РФ с помощью дрона самолетного типа. Аппарат уничтожили дежурные силы ПВО.