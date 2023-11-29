Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в подмосковном Подольске
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Сегодня рано утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам с помощью БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией городского округа Подольск в Подмосковье, уточнили в ведомстве.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сбитый над Подольском украинский БПЛА летел к столице.
Ранее основатель конструкторского бюро Дмитрий Раевский рассказал, что в Подмосковье создали беспилотник с названием «Слезы Зеленского», дрон отправится на помощь российской армии в зону СВО.