Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в подмосковном Подольске

Сегодня рано утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам с помощью БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) над территорией городского округа Подольск в Подмосковье, уточнили в ведомстве.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сбитый над Подольском украинский БПЛА летел к столице.

Ранее основатель конструкторского бюро Дмитрий Раевский рассказал, что в Подмосковье создали беспилотник с названием «Слезы Зеленского», дрон отправится на помощь российской армии в зону СВО.