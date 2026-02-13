Lexus протаранил машину Углегорской ЦРБ на Сахалине: пациентка экстренно госпитализирована

Пациентка, которую экстренно везли из Углегорска в областную клинику, попала в тяжелое ДТП прямо в салоне автомобиля скорой помощи. Спецтранспорт Углегорской ЦРБ столкнулся с внедорожником Lexus на перекрестке проспекта Мира и улицы Пуркаева, после чего перевернулся на бок .

В региональном минздраве astv.ru подтвердили: женщина, направлявшаяся на госпитализацию, получила травмы во время аварии и доставлена в больницу. Сейчас она проходит углубленное обследование, ее состояние оценивают врачи. Медик, сопровождавший пациентку, и водитель «скорой» отделались испугом — серьезных повреждений у них не нашли, зафиксировали лишь незначительные ушибы. В минздраве подчеркнули: угрозы их жизни нет, помощь не требуется. Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники ГИБДД. О состоянии водителя Lexus не сообщается.