Лежачего добивали ногами: тихвинские школьники устроили самосуд у магазина

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту хулиганства после нападения группы подростков на посетителя магазина в Тихвине. Инцидент произошел 19 февраля, и уже к вечеру того же дня ситуацию взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, молодые люди не просто избили мужчину, но и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов, сопровождая действия угрозами. Сначала расправа началась в торговом зале, а затем продолжилась на улице. Как пишут очевидцы в социальных сетях, потерпевшего продолжали бить даже тогда, когда он уже лежал на земле и пытался закрыться руками.

Глава СКР поручил руководителю областного следственного управления Сергею Сазину оперативно представить доклад о ходе расследования и установлении всех обстоятельств произошедшего. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям нападавших и выяснить мотивы преступления.