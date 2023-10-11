Лидер Колумбии сравнил удары по сектору Газа с подавлением восстания в Варшавском гетто

Густаво Петро считает, что израильские обстрелы мирных жителей ничем не отличаются от действий гитлеровцев, которые крушили гетто в польской столице.

Колумбийский президент напомнил, что удары по сектору Газа и его блокада несут страдания и смерть простым людям, непричастным к конфликту. Он указал, что обстрелы ЦАХАЛ уже привели к гибели 140 палестинских детей.

«Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто после того, как оно было разрушено нацистскими варварами», - возмутился Петро.

Его слова привело ТАСС. По мнению колумбийца, Тель-Авив обязан соблюдать резолюцию ООН, по которой ему надо прекратить оккупацию соседнего арабского государства.