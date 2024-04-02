Лидер КПРФ Зюганов считает важным принимать более решительные меры после атаки беспилотников на Татарстан

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, для недопущения дальнейших атак по территории нашей страны следует принимать более решительные меры. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что перед началом Великой Отечественной войны была проведена «профилактика», что сыграло свою роль в отсутствии терактов во время войны.

По мнению парламентария, на данный момент, мер, которые способны «парализовать» возможности противника, принимается недостаточно.

Он подчеркнул, что авторами подобных атак являются американская и британская разведки, являющиеся одними из наиболее профессиональных провокаторов и организаторов терактов на планете, «компаньонами» которых является в том числе ИГИЛ*.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.