Лидеры крупнейших стран ЕС не смогли стать посредниками в разрешении конфликта между Косово и Сербией

Лидеры крупнейших стран ЕС потерпели неудачу в попытке посредничества в разрешении конфликта между Сербией и Косово, пишет The Financial Times.

За несколько часов до начала саммита в Брюсселе лидеры Германии, Франции и Италии встретились с премьер-министром Косово Альбином Курти и отдельно с президентом Сербии Александром Вучичем, пытаясь вернуть их за стол переговоров.

Однако прорыва достичь не удалось, поскольку обе балканские страны обвиняют в последнем друг друга. Курти и Вучич отказались уступать по ключевым вопросам.

балканские соседи уперлись в вопросе, кто виноват в последнем обострении, и отказались уступать по ключевым требованиям друг друга.