Лидеры крупнейших стран ЕС не смогли стать посредниками в разрешении конфликта между Косово и Сербией
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Лидеры крупнейших стран ЕС потерпели неудачу в попытке посредничества в разрешении конфликта между Сербией и Косово, пишет The Financial Times.
За несколько часов до начала саммита в Брюсселе лидеры Германии, Франции и Италии встретились с премьер-министром Косово Альбином Курти и отдельно с президентом Сербии Александром Вучичем, пытаясь вернуть их за стол переговоров.
Однако прорыва достичь не удалось, поскольку обе балканские страны обвиняют в последнем друг друга. Курти и Вучич отказались уступать по ключевым вопросам.
балканские соседи уперлись в вопросе, кто виноват в последнем обострении, и отказались уступать по ключевым требованиям друг друга.
«Мы оказались в безвыходной ситуации», – признался чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.