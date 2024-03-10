Lidovky: западные страны беспокоит судьба своих военных в зоне украинского конфликта

Военные инструкторы западных государств, работающие на ВСУ, могут оказаться направленными на территорию Незалежной силами Североатлантического альянса. Об этом сообщает чешское издание Lidovky .

Уточняется, что в итоге они станут легитимной целью для российской армии.

Поясняется, что это рассматривается как один из вариантов помощи Киеву от Праги. Указанные инструкторы станут обучать украинских военнослужащих. Тем не менее гарантий защиты от ударов Вооруженных Сил РФ для них не существует.

Добавляется, что в зоне боевых действий цель пребывания иностранных граждан не играет роли для противника.