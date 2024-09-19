Лису с подозрением на бешенство обнаружили в садовом товариществе под Ступино

Лису с подозрением на бешенство обнаружили в садовом товариществе «Металлург-8» в Ступино, сообщила администрация муниципалитета со ссылкой на специалистов пятого территориального ветеринарного управления.

Бешенство — это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее ЦНС. Болезнь быстро прогрессирует и часто приводит к летальному исходу.

Основной путь передачи вируса — укусы инфицированных животных. Переносчиками бешенства становятся не только дикие звери, но и бездомные кошки и собаки.

Ветеринары предупреждают: если вас оцарапало или укусило животное, то нужно незамедлительно обратиться за медпомощью, а рану следует хорошо промыть и обработать антисептиком.