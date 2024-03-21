Литва неожиданно прекратила пропускать фуры из Калининградской области

На российско-литовской границе началась гигантская очередь из фур на КПП. Габаритный транспорт не пропускают иностранные пограничники. Об этом сообщает Калининградская областная таможня.

Литовские таможенники задерживают на границе более 130 грузовиков из Калининградской области. Причем служба прибалтийской страны не объясняет причин, по которым происходит блокировка движения. Такая обстановка сохраняется уже почти весь день, 21 марта.

«За последние 12 часов Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России», — говорится в сообщении.

До этого сообщения региональная таможня пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» уточняла, что 110 грузовиков стоят в пробке на выезд, а еще 25 находятся в нейтральной зоне после оформления российской стороной.

Ранее сообщалось, что румынские наемники признали участие в атаках на приграничные территории РФ.