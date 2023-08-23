Литва поставит Украине комплексы ПВО NASAMS

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вильнюс утвердил многолетний план помощи Украины размером в 200 млн евро.

Науседа пообещал уже в сентябре отправить на Украину две системы ПВО NASAMS, которые Литва приобрела летом специально для передачи киевскому режиму.

Ранее Литва передавала на Украину автоматы Калашникова, боеприпасы и снаряжение. Также летом Киев получил 50 бронированных машин М113 и один беспилотник «Байрактар», деньги на который собирались путем краудфандинга.

Также литовский президент заверил, что будет поддерживать Украину на пути вступления в ЕС и НАТО.