Военные Финляндии анонсировали учения рядом с российской границей

В Финляндии вертолеты егерского полка с 7 апреля начнут проводить тренировки на юге страны, в том числе неподалеку от границы с РФ. Об этом в пятницу сообщили финские сухопутные силы.

В сообщении отмечается, что анонсированная заключительная весенняя сессия полетов вертолетного батальона в основном будет проходить в области Кюменлааксо, которая граничит с РФ. Кроме того, тренировки должны также состояться в столичном регионе, Лахти, Котке и Коуволе.

Ранее стало известно о том, что в Южной Корее потерпел крушение вертолет, принимавший участие в тушении разгоревшихся в лесу пожаров. В результате происшествии пилот винтокрылой машины погиб.