Ливни опередили ремонт: в Ессентуках аварийная стена рухнула на три машины

Конструкция, состояние которой давно беспокоило местных жителей, не выдержала непогоды и частично рухнула прямо на припаркованные рядом машины. В результате пострадали три автомобиля, сейчас ведется оценка ущерба их владельцам. Горожане и раньше обращались к главе Ессентуков с жалобами на аварийное состояние стены, и на прошлой неделе объект уже проверяли специалисты управления архитектуры. Планировались укрепительные работы, однако, по словам Крутникова, погода опередила график ремонта. Мэр лично выехал на место, специалисты обследуют конструкцию и определяют объем будущих восстановительных работ.