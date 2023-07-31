Ливни в Хабаровском крае спасли ситуацию с лесными пожарами

На прошедших выходных в регионе прошли сильные дожди. Они помогли сотрудникам МЧС с контролем за пламенем, которое охватывало сотни тысяч гектаров тайги.

Еще в субботу утром пожары бушевали на 335 тысячах гектаров леса. Они возникали в основном по причине сухой грозы в труднодоступной местности, где совсем нет дорог. Правда, там нет и населенных пунктов и каких-либо рукотворных объектов, которым могло бы угрожать пламя. За выходные в ряде районов Хабаровского края прошли ливневые дожди. Они помогли стабилизировать ситуацию с пожарами.

«Прошедшие дожди на севере региона способствовали улучшению лесопожарной обстановки и снизили уровень пожарной опасности в лесах», - привели РИА Новости слова регионального правительства.

Сейчас в области фиксируют 92 пожара, которые затрагивают 274 тысячи гектаров. Во всем крае действует особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов продлен до 9 августа.