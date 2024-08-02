Любителям рыбалки в Подмосковье напомнили о правилах безопасности

Специалисты ведомства рассказали что перед рыбалкой нужно осмотреть берег — на крутом откосе может произойти обвал края, а на глинистом — скользкой почвы. В результате можно упасть в воду, а открытые водоемы — это места повышенного риска, особенно в шторм.

Ни в коем случае нельзя отправляться на рыбалку в состоянии опьянения — это может привести к несчастным случаям. При забрасывании удочки нужно следить, чтобы крючок не зацепился за стоящих рядом людей.

Кроме того, жителям рекомендовали не заходить в водоем для открепления застрявшей блесны, так как дне могут быть ямы, мусор, коряги, густые водоросли. Таким образом, можно споткнуться, упасть в воду и получить травму.