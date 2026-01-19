Любовный круиз с грубым нарушением: как американец попал в российскую тюрьму из-за пистолета на яхте

В Краснодарском крае вынесен обвинительный приговор гражданину США Чарльзу Уэйну Зиммерману. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчина был признан виновным в незаконной перевозке оружия и боеприпасов на своей частной яхте и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что Зиммерман совершал морское путешествие из американского штата Каролина в турецкий город Амасра. 19 июня 2025 года он зашел в морской порт Сочи, где преднамеренно скрыл от таможенного контроля находившееся на борту оружие. После прохождения границы в ходе планового осмотра судна сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли незадекларированные боеприпасы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Он пояснил, что познакомился в интернете с девушкой из Казани и решил отправиться к ней на своей яхте. При этом американец заявил, что не изучал российское законодательство и ошибочно полагал, что оружие для самообороны, хранившееся на борту, может там и оставаться без специального оформления. Суд не принял это объяснение в качестве смягчающего обстоятельства, подчеркнув обязательность соблюдения законов страны пребывания.