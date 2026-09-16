Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Кудрявцевой с мужем

55-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 38-летний хоккеист Игорь Макаров вместе уже 13 лет, но их брак сопровождается испытаниями, пишет KP.RU.

Главной причиной кризисов в семье долгое время была зависимость Игоря от алкоголя. Кудрявцева не раз помогала супругу пройти лечение и даже думала о разрыве, но семья сохранилась. Летом пара отметила 13 годовщину совместной жизни.

По словам журналиста Отара Кушанашвили, раньше основным кормильцем был Макаров, а сейчас —Кудрявцева. Еще десять лет назад телеведущая говорила, что деньги в семье зарабатывает муж.

«Я спросил у Леры, так как знаю ее неприличное количество лет: не смущает ли ее, что статус кормильца перешел к ней. Она говорит: „Временами, когда мы ссоримся, очень злит“», — рассказал Кушанашвили.

Карьера Макарова завершилась в 2020-м году. Его последним клубом была «Сибирь», за которую он играл в сезоне 2019/20.

Трудности в браке не сводятся только к финансовым вопросам. Пара поженилась в 2013 году, в августе 2018-го у них родилась дочь. В январе 2024 года Кудрявцева заявила, что ушла от мужа, объяснив это зависимостью супруга от алкоголя, при этом уточнила, что уход не означает развод — супруги пытаются решить проблему.

Летом 2025 года у Кудрявцевой были особенно тяжелые времена: она лечила мужа, звала врачей, отправляла его в рехабы и на кодировки, но проблема возвращалась. Телеведущая старалась скрыть происходящее от дочери.

Судя по соцсетям, сейчас в отношениях семьи все в порядке. Весной Кудрявцева отдыхала с мужем и дочерью в Турции. 8 июня Кудрявцева поздравила Игоря с 13-й годовщиной брака.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева пересмотрела жизненные ценности во время отдыха в Европе.