Педагог из Подмосковья вошел в число лауреатов конкурса «Учитель года России»

Педагог из Подмосковья Андрей Феофанов вошел в число лауреатов конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Торжественная церемония объявления лауреатов конкурса прошла 16 сентября в Белгороде. Учитель математики гимназии № 10 Луховиц Андрей Феофанов был признан одним из 20 лучших педагогов страны.

Как отметили в министерстве, в первом туре конкурса приняли участие 89 педагогов со всей России. Финал конкурса и объявление победителя состоятся в октябре в Кремле.

Конкурс «Учитель года России» нацелен на повышение престижа профессии учителя и служит площадкой для отбора лучших авторских методик и подходов к обучению, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам региона.