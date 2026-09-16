Штраф за измену не зачтут: юрист раскрыла главные иллюзии о брачных договорах

Брачные договоры в последние годы стали пользоваться повышенным спросом. Все больше пар подписывают документ, который принято считать предвестником недоверия, — и вовсе не потому, что ждут расставания.

В комментарии RuNews24.ru юрист по семейному праву Татьяна Шакурова отметила, что спрос на такие договоры существенно вырос на рынке юридических и нотариальных услуг. Причина — в растущем формате семей, где оба супруга работают и вступают в брак с уже имеющимся бизнесом, движимым и недвижимым имуществом, кредитными обязательствами, а также намерением владеть единоличной собственностью.

По словам юриста, это не говорит о том, что супруги заранее планируют развод. Напротив, при наличии брачного договора многие семьи живут вместе долгие годы, понимая, что разделение — это страховка не только на случай развода, но и на разные непредвиденные обстоятельства: болезнь или смерть супруга, долговые обязательства, появление неожиданных наследников.

Брачный договор будет актуален там, где уже есть совместное имущество, о разделе которого договорились; если имущество планируют оформить на конкретного супруга; если один из супругов берет кредит на личные цели; если у одного или обоих есть свой бизнес.

Самая частая формулировка в брачных договорах — имущество, оформленное на конкретного супруга, является его личной собственностью. Она работает, когда вклад в имущество внес именно титульный собственник. Если же основной вклад сделал другой супруг и это можно доказать, договор может стать оспоримой сделкой.

В особую зону риска попадают брачные договоры при банкротстве одного из супругов. Граждане часто наивно полагают, что, оформив договор до начала процедуры банкротства, они выведут имущество из-под удара. Но именно к таким сделкам предъявляется повышенный ценз доказывания, и судебная практика с оспариванием брачных договоров в процедурах банкротства уже обширна.

Важно учесть: в брачном договоре нельзя прописать переход права собственности за неверность или иное конкретное действие, кроме предусмотренных законом. Это сделка, а ее предметом не могут быть личные неимущественные права, чувства сторон и другие нематериальные объекты.

Оформлять брачный договор или нет — выбор каждой семьи. Но стоит оценивать реальную необходимость и перспективы действительности такого договора. Даже без него часто удается доказать, кто действительно имеет право на конкретное имущество или несет конкретные обязательства.