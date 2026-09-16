В стоматологическом отделении в Талдоме ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат

В стоматологическом отделении Дубненской больницы в Талдоме ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Передвижная рентген-установка оснащена сверхчувствительным интраоральным датчиком. Снимок появляется на мониторе за несколько секунд. При этом изображение можно увеличивать, изменять его контрастность и яркость. Стоматологи уже начали использовать новое оборудование.

«Новый рентген-аппарат значительно повышает безопасность и комфорт диагностики для наших пациентов, а также удобство в работе для всей нашей команды специалистов стоматологического отделения», — отметила заведующий кабинетом стоматологического отделения Ольга Самарина.

Технику закупили по по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.