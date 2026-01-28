Ловушка в Сети: как знакомство в интернете привело к тяжкому преступлению против ребенка в Москве

Столичный Следственный комитет сообщает о задержании мужчины по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, преступление было совершено после того, как обвиняемый познакомился с девочкой в одном из мессенджеров.

Инцидент произошел 23–24 января. В среду, 23 января, подозреваемый, общаясь с подростком в интернете, договорился о личной встрече. На следующий день он пригласил девочку в квартиру в одном из домов на Нижней Первомайской улице, где и совершил над ней насилие.

После случившегося потерпевшая рассказала обо всем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Сотрудники СК оперативно провели работу, в результате которой подозреваемый был задержан.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по тяжкой статье. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для фигуранта самую строгую меру пресечения — заключение под стражу. В настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего.