Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят российский «Орешник»

Гиперзвуковую систему «Орешник» из России разместят недалеко от Смоленска в Республике Беларусь. С таким заявлением выступали Александр Лукашенко.

Действующий президент Белоруссии раскрыл карты об установке российской новинки на встрече с журналистами. Он раскрыл примерное место установки ракетного комплекса и сроках. По его словам, поставки сделают в ближайшие дни.

«У нас буквально со дня на день будет "Орешник" <...> Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — отметил Лукашенко.

Напомним, об испытаниях «Орешника» стало известно 21 ноября в ходе выступления Владимира Путина. Он подчеркнул, что удар по украинскому заводу Южмаш нанесли в ответ на атаки территорий РФ западным вооружением Storm Shadow и ATACMS.

При этом главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что Киев не обладает необходимым ПВО для перехвата гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Ранее сообщалось, что Путин ответил Лукашенко на просьбу о размещении десяти «Орешников».