Лукашенко рассказал о готовности переброски силовиков в Россию

На пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял важную тему попытки мятежа, произошедшей в России в субботу, 24 июня.

Лукашенко заявил, что его страна была готова оказать помощь соседней России в случае необходимости. По его словам, в Белоруссии сформирована целая бригада силовиков, которая была готова к переброске в Россию на помощь уже действующим подразделениям органам правопорядка. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда готова прийти на помощь своему стратегическому партнеру, если возникнут угрозы безопасности.

Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко по этому вопросу привлекла широкую общественность и вызвала большой интерес у представителей СМИ.