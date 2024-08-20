Жители Пролетарска в ужасе оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе

В Пролетарске из-за украинского дрона третьи сутки горит нефтебаза. Жители напуганы взрывами и спешат эвакуироваться на дачи и в другие безопасные места, пишет «Газета.ру» .

По словам местных жителей, беспилотники ВСУ уже сбивали прямо над базой. У населения имелись опасения, что однажды дрон может достичь цели и устроить адский пожар. Так и случилось в ночь на 18 августа: хотя средства ПВО сбили БПЛА, осколки попали на территорию промышленных складов в Пролетарске. С тех пор там горит дизельное топливо, а жители сообщают о серии взрывов.

«Со слов моей бабушки, во время первого взрыва буквально затряслась вся квартира, как при землетрясении. Те родственники, что живут на самом маленьком расстоянии, уехали на дачи, оставили хозяйство, но опасаются, что под воздействием гари и огромных выбросов продуктов горения нефти погибнет вся их живность. Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — рассказала журналистам горожанка Елена.

Напомним, что по данным администрации Пролетарского района Ростовской области на базе горят около 20 из 74 емкостей с топливом. Площадь распространения огня достигла 10 тысяч кв.м.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Пролетарске начался после падения обломков БПЛА.