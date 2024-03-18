Лже-бизнесмен из Подольска обманул 19-летнюю знакомую на 126 тысяч рублей

В Подольске задержали 21-летнего местного жителя, который обманул свою знакомую на 126 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказала 19-летняя потерпевшая, злоумышленник познакомился с ней в мессенджере и предложил встретиться. Во время встречи он рассказал девушке о бизнесе по перепродаже мобильных телефонов, предложив стать партнером.

Потерпевшая согласилась. Для участия в деле ей нужно было перевести на счет приятеля определенную сумму. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

На молодого человека завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.