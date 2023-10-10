Мадуро: на Украине идет торговля оружием всех типов
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Западные страны игнорируют тот факт, что поставляемое на Украину оружие, отправляется на черный рынок, а затем расползается по всему миру, заявил в эфире национального телевидения президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«На Украине установилась тотальная коррупция, начиная с вступления на пост президента Владимира Зеленского идет торговля оружием всех типов», – указал Мадуро.
Венесуэльский лидер обвинил страны НАТО в развязывании конфликта на Украине.
Восстановить мир на Украине и положить конец незаконной торговле оружием может только заключение мирного соглашения с гарантиями для России, уверен Мадуро.