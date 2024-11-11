Магазинные воришки: в Мытищах задержали четверых иностранцев за крупное мошенничество на маркетплейсе

В Мытищах задержали четверых иностранцев за мошенничество на маркетплейсе более чем на девять миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо родственников переехали в Россию и занялись мошенничеством. Злоумышленники заметили, что при получении предоплаченных товаров на одном из маркетплейсов в случае отказа деньги практически мгновенно возвращаются на счет. Тогда они решили провести эксперимент: получить товар через курьера и в тот же момент отменить заказ, чтобы вернуть деньги.

Схема сработала, и мошенники поставили ее на поток. Семья создала на сайте маркетплейса несколько личных кабинетов вымышленных людей. С этих аккаунтов родственники заказывали дорогостоящую технику. При получении товаров в общественных местах они моментально отменяли заказы и скрывались с похищенным.

Добычу злоумышленники сбывали на рынках и в интернете. Общая сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей.

Мошенников задержали в Мытищах. Во время обыска у них нашли часть похищенных товаров. На семейство завели уголовное дело.