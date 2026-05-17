Магнитуда 5,7 на глубине 40 километров: у северных Курил произошло сильное землетрясение

В воскресенье, 17 мая, в 19:04 по местному времени у побережья северных Курил зафиксировали мощные подземные толчки. Как рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда землетрясения достигла 5,7, что классифицируется как сильное сейсмособытие.

Эпицентр располагался в Тихом океане, в 117 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощутили жители региона — в самом Северо-Курильске их силу оценили в четыре балла. Тревогу цунами не объявляли.