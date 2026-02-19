Махонин заявил, что к раненому подростку вылетают врачи из Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что для транспортировки подростка, пострадавшего при нападении в школе Александровска, будет задействована санитарная авиация. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По словам Махонина, из Перми в Александровск вылетают анестезиологи и торакальный хирург, чтобы оказать необходимую помощь раненому. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Губернатор заверил, что власти делают все возможное для спасения подростка, а специалисты уже оказывают психологическую поддержку его одноклассникам.

На месте происшествия продолжают работу правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства случившегося.