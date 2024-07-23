По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, президенту Байдену нельзя доверять доступ к ядерному оружию во имя безопасности США. Он не имеет крепкого психического здоровья. Свое мнение военный в отставке высказал в социальной сети Х.

Экс-советник министра обороны Соединенных Штатов сообщил, что американская армия вместе с народом является приверженцем защиты своей страны. Она стоит на страже безопасности вне зависимости от того, какой хаос царит в ее руководстве.

«Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет», - указал Макгрегор.

Ранее полковник в отставке Макгрегор обвинил правительство США в бедственном положении Украины. Именно оно надавило на Киев, чтобы тот не вел мирных переговоров с Россией, и по этой причине поставило ВСУ на грань краха.