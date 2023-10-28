Макгрегор пообещал создание антиизраильского альянса в случае начала наземной операции в Газе

Если ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа, то противостоять ему начнет целая международная коалиция, которая будет включать в себя ряд арабских стран.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор оценил гипотетическое начало наземного наступления израильской армии. Он твердо уверен в том, что на защиту Палестины выступит несколько стран.

«Все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля», - указал он.

Запись об этом Макгрегор сделал в одной из социальных сетей. По его мнению, в этот альянс может войти даже Турция, несмотря на то, что является членом НАТО.