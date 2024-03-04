Член Государственного совета Франции и юрист Арно Кларсфельд в своем посте в одной из социальных сетей дал оценку возможности вступления Украины в Евросоюз.

В своих рассуждениях он выразил крайне негативное отношение к событиям, происходящим на Украине, и высказал мнение о несовместимости таких действий с членством этой страны в Евросоюзе.

Кларсфельд отметил, что существуют факты уничтожения русской литературы и установки памятников фигурам, связанным с нацистским прошлым, включая Степана Бандеру. Он подчеркнул, что Бандера, считаемый в Украине национальным героем, участвовал в событиях Второй мировой войны, которые стали черными страницами истории, связанными с массовыми убийствами украинцев и поляков.

Он выразил свою озабоченность по поводу этих событий и выразил сомнения в возможности интеграции страны, где происходят подобные события, в Евросоюз.

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