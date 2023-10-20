«Мальчик был завернут в плед»: в мусорном контейнере в Балашихе нашли труп новорожденного

Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома в микрорайоне 1 Мая в подмосковной Балашихе.

Младенец был завернут в плед, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Видимых признаков насильственной смерти на теле было, уточнили в надзорном ведомстве.

Страшную находку обнаружили накануне около одиннадцати часов дня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка утонула в бассейне одного из фитнес-центров в Подмосковье.