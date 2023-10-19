Пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба в Ленинском округе Подмосковья

Прокуратура начала проверку по факту гибели пятилетней девочки в бассейне фитнес-центра в Ленинском городском округе Московской области.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона, трагедия произошла накануне в поселке Совхоз имени Ленина. Ребенок 2018 года рождения на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и ушел под воду.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, однако реанимационные действия не принесли результатов. Девочка скончалась.

В ходе проверки Видновская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку исполнению родителями несовершеннолетней своих обязанностей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: [ пресс-служба прокуратуры МО ]

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из Московской области утонул в аквапарке под Смоленском.