Котлеты с усиками: родители в ужасе от детсада с легионом тараканов

Жительница областной столицы Кузбасса обратилась в редакцию VSE42.Ru , сообщив, что детский сад на Рекордном переулке оказался оккупирован полчищами тараканов.

По словам женщины, насекомые заполонили все помещения: групповые комнаты, спальни, туалеты и даже лестничные пролеты. Наиболее тревожным заявлением стало утверждение о том, что дети подвергаются укусам насекомых во время тихого часа, а в одной из котлет было обнаружено насекомое.

Администрация учреждения, согласно жалобе, пытается бороться с вредителями с помощью расставленной отравы, но эти меры не приносят результата. Обращение уже зарегистрировано в Роспотребнадзоре, а Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о халатности.

