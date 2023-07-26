Маленькая девочка погибла от удара током в гостинице Краснодарского края

В гостиничный комплекс, который расположен в станице, вселилась семья, которая приехала из Краснодара. Буквально вечером того же дня маленькая девочка, которая входила в состав этой семьи, сразу же после выхода из бассейна выбежала на газон и тут же получила удар током. В результате она скончалась от электротравмы.

«На место была вызвана бригада скорой помощи, однако малолетняя скончалась на месте происшествия», - привели журналисты ТАСС сообщение регионального Следственного комитета.

Оказалось, что на газоне находился оголенный электропровод под напряжением в нарушение всех требований безопасности. В отношении 48-летней владелицы гостиницы уже возбуждено уголовное дело.