Маленькая девочка выжила в Хабаровске после падения с седьмого этажа

ЧП произошло вчера вечером в одном из домов по улице Фоломеева. Семья ужинала, когда матери позвонили по телефону, и она вышла из кухни. Женщина не обратила внимания на то, что окно было открыто, а диван находится практически вплотную к этому окну. Пятилетняя девочка тут же воспользовалась ситуацией. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

Данная семья характеризуется как неблагополучная. Мать уже состоит на учете за неподобающее исполнение родительских обязанностей. Отец девочки с семьей не проживает, зато есть еще один ребенок, шестилетний мальчик. Теперь правоохранителям предстоит дать оценку данному инциденту.