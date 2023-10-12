Маленький ребенок стал третьей жертвой украинского налета на Белгород

Спасатели продолжают разбирать обломки зданий после ночного налета беспилотного летательного аппарата на Белгород. Дрон рухнул на окраине города. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем микроблоге. По его утверждению, было полностью разрушено два дома, еще несколько зданий получили повреждений.

«Самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок», - подчеркнул он.

Еще двое белгородцев госпитализированы, они находятся в очень тяжелом состоянии. После такого события в Белгороде изменят график некоторых публичных мероприятий. Глава региона также передал свои соболезнования всем родственникам и близким погибших.