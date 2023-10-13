Маньяку из Луганска дали пожизненное заключение

21-летний уроженец города Антрацит совершил в Луганске ряд преступлений. Правоохранители сумели установить пять его жертв. Он по вечерам либо ночью выбирал свою жертву, затем следовал за ней в безлюдное место и уже там совершал нападение. Из пяти женщин, на которых напал маньяк, выжило только двое. И вот над насильником и убийцей состоялся суд.

«К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности», - заявила по этому поводу Елена Марковская, представитель регионального управления Следственного комитета.

Ее слова привели РИА Новости. Сам обвиняемый полностью признал свою вину.