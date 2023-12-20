Ситуация на передовой складывается не в пользу ВСУ. Но три направления для них наиболее критичны.

Своим видением положения дел на фронте поделился военный эксперт и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его убеждению, все успехи украинцев носят чисто рекламный характер. Например, они рассказывают о захвате плацдарма на берегу Днепра всего в 80 километрах от Крыма.

«Но это сказка. Плацдарм небольшой, расширить его не могут. Ситуация крайне тяжелая, что приводит к противоречиям в руководстве Украины», - заявил Кнутов.

Его слова привела «Lenta.ru». Киев заявляет о желании мобилизовать еще полмиллиона человек, о получении в будущем техники с Запада. Якобы все эти меры позволят им когда-нибудь добиться успеха. На самом деле, Украине придется переходить к глухой обороне, чтобы хоть как-то сдержать российскую армию. И три направления, марьинское, артемовское и авдеевское, становятся ключевыми для украинцев, поскольку ВСУ удерживают там свои позиции с огромным трудом.