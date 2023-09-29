Марочко: два украинских солдата застрелили сослуживца ради возможности сдаться в плен

Он пытался им воспрепятствовать, и за это его ликвидировали.

Подполковник Луганской народной республики рассказал журналистам эпизод боевых действий, который произошел в районе поселка Новоселовское. Российские бойцы нанесли удар по взводному опорному пункту противника, в результате чего большинство неприятельских военнослужащих погибло.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться», - заявил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Один из вражеских солдат отказался сдаваться, и вдобавок пытался принудить к этому остальных. За это его застрелили сами украинцы. Уже в плену они объяснили свой поступок тем, что погибший часто хвастался своей службой в зоне АТО. Он также рассказывал, как издевался над местным населением, пытая мирных граждан.