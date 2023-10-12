Марочко: иностранные наемники стали покидать Харьков

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что, по его данным, из города выехало целое подразделение, которое целиком состояло из иностранцев.

Андрей Марочко отметил, что территорию Харькова покинула крупная группа, в состав которой входили наемники из целого ряда стран.

«Выезд наемников отмечен из пункта постоянной дислокации, находящегося в одном из учебных заведений города», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. При убытии наемники прихватили с собой все свое имущество. Это означает, что они уже не вернутся на место дислокации. По мнению источников Марочко, наемники решили насовсем покинуть Украину.