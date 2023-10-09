Киев делает все возможное, чтобы остановить продвижение российских войск. Украинским подразделениям запрещают отход даже в случае утраты боеспособности.

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что ВС РФ взломали позиции противника у Синьковки, Петропавловки и Новоселовского. Трофеями российских солдат стали средства связи неприятеля, работающие на закрытых частотах. Благодаря этому удалось прослушивать вражеские разговоры.

«Украинское командование запрещало своим подчиненным покидать позиции, невзирая на утрату боеспособности обороняющихся подразделений», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко добавил, что украинские командиры сознательно шли на то, чтобы их бойцы гибли вместо отхода.