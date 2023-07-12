Российская разведка проанализировала имеющиеся данные о появлении на этом участке фронта наемников из-за рубежа и отметила наиболее частую специализацию таких боевиков.

Подполковник Луганской народной республики в отставке заявил, что в район Купянска Киев начал направлять заметные группы иностранных наемников, каждая из которых имеет узкую специализацию.

«Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко добавил, что судя по экипировке и сопровождающей технике, заметную часть среди наемников также составляют диверсанты. Все это говорит о стремлении ВСУ активизировать на данном участке наступательные действия.