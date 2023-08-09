Марочко: под Красным Лиманом был замечен карательный отряд украинского спецназа

Батальон специального назначения «Железные волки» зачастую выполняет карательные функции в отношении мирного населения, а также действует как заградотряд.

Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населенного пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Это подразделение входит в 1-ю бригаду специального назначения. Его регулярно привлекают к выполнению различных нестандартных задач, таких как акции устрашения мирного населения, а также контролю за украинскими военнослужащими, чтобы они самовольно не покидали передовую линию.