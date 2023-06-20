Марочко: потери украинской армии убитыми за неделю превысили две тысячи человек
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Среди них как украинцы, так и наемники. ВСУ насчитали убитыми за семь последних дней 2,3 тысячи военнослужащих. Самые большие потери фиксируются на донецком направлении.
По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, Киев понес большие потери и в материальной части. Российскими военными было уничтожено около 60 автомобилей, три десятка бронированных машин разных марок, в районе сорока орудий и систем залпового огня, в том числе 4 единицы производства НАТО.
На донецком направлении украинская армия несет самые большие потери. Так потери в людях на этом участке у нее составляют почти две трети от общих. Его слова привели РИА Новости.
«Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на донецком направлении - более 1,5 тысячи военнослужащих», - подчеркнул Андрей Марочко.