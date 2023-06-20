Среди них как украинцы, так и наемники. ВСУ насчитали убитыми за семь последних дней 2,3 тысячи военнослужащих. Самые большие потери фиксируются на донецком направлении.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, Киев понес большие потери и в материальной части. Российскими военными было уничтожено около 60 автомобилей, три десятка бронированных машин разных марок, в районе сорока орудий и систем залпового огня, в том числе 4 единицы производства НАТО.

На донецком направлении украинская армия несет самые большие потери. Так потери в людях на этом участке у нее составляют почти две трети от общих. Его слова привели РИА Новости.